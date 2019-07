Magazine Linhas cruzadas Drama indiano A Costureira dos Sonhos apresenta narrativa do encontro entre uma viúva sonhadora e um homem sem esperança

Por meio do olhar sutil sobre o amor em um lugar cheio de restrições, a cineasta Rohena Gera traça, em A Costureira dos Sonhos, um retrato íntimo sobre as relações sociais da Índia. Exibido em 2018 na Semana da Crítica, mostra paralela do Festival de Cannes, conquistando o prêmio da Fundação Gan destinado à distribuição internacional, o longa-metragem estreia h...