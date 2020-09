Magazine Linguagem lúdica

O administrador Lucian Ambrós, de 32 anos, criou o perfil Posithividades em 2017 para tratar de assuntos relacionados ao HIV, dividindo-se entre Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e LinkedIn. Contudo, desde que a pandemia do novo coronavírus começou no Brasil, ele decidiu expandir as linguagens que utilizava na internet. “Por conta da dificuldade de atendimento com méd...