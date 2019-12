Magazine Liga Joe se apresenta no Bolshoi Pub nesta quinta-feira (26) Banda levará seu som de pop rock ao palco da boate

A banda Liga Joe é hoje uma das maiores referências no Estado de Goiás quando o assunto é pop/rock. É o som que será levado ao palco do Bolshoi Pub na noite desta quinta-feira (26). Com referência nos anos 1980 e 90, a banda faz um tributo completo de pop e rock das maiores bandas de todos os tempos e em seus shows procura apresentar um repertório novo, repleto de...