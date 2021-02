Magazine Liga dos Blocos de Rua de Goiânia cancela desfiles do Carnaval de 2021 No texto divulgado em suas redes sociais, o grupo também conclama a “todas as forças e movimentos culturais e cada cidadã e cidadão goianiense” a unirem esforços neste momento de pandemia

A Liga do Bloco de Rua de Goiânia, composta por 20 blocos carnavalescos, não desfilará em 2021. A decisão foi publicada em manifesto do grupo, que também anunciou a realização de uma programação online, que ainda não foi detalhada. No texto divulgado em suas redes sociais, a liga também conclama a “todas as forças e movimentos culturais e cada cidadã e cidadão goiani...