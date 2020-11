Magazine “Lica continua uma adolescente”, diz atriz Manoela Aliperti, de 'As Five' Na pele de Lica na reprise da temporada e na série original Globoplay As Five, Manoela Aliperti relembra cena de beijo e fala da importância da trama

O match entre Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) está mais do que evidente. Depois de se cruzarem no aplicativo Shippow, a sintonia entre as duas fica cada vez maior e um possível romance está prestes a acontecer. Enquanto todos estão envolvidos com os preparativos da festa de 1 ano de Tonico, Samantha decide surpreender Lica. O tão esperado beijo entr...