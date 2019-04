Magazine Liam Payne, do One Direction, é confirmado no Villa Mix em Goiânia Entre as atrações locais confirmadas para o evento em 2019 estão nomes como Jorge & Mateus, Gusttavo Lima e Bruno & Marrone

Liam Payne, integrante da banda britânica One Direction, será a atração internacional do Villa Mix em Goiânia deste ano. Ele se apresenta no dia 29 de junho, sexta-feira, primeiro dia do evento. No ano passado, Shawn Mendes e Nick Jonas tocaram na capital goiana durante a festa. Entre as atrações locais confirmadas para o evento em 2019 estão nomes como Jorge & ...