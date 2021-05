Magazine Lexa recebe alta hospitalar após cirurgia de emergência De acordo com o boletim médico, o otorrinolaringologista Luiz Cantoni teve de operar as amígdalas e o septo nasal da cantora. Ela contou nas redes sociais que teve sangramento nasal e abscesso amigdaliano

A cantora Lexa, 26, teve alta do hospital São Luiz, no Morumbi, zona sul de São Paulo, no início da madrugada desta sexta-feira (28). Ela precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência na quarta-feira (26) e estava internada para a recuperação. Lexa saiu do hospital em uma cadeira de rodas ao lado da mãe, Darlin Ferrattry. Estava abatida, mas tentou sorrir para o...