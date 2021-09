Magazine Lexa diz estar mais ausente nas redes sociais para poder cuidar da saúde No final de maio, Lexa foi submetida a uma operação de emergência nas amígdalas e septo nasal

Lexa, 26, disse nesta terça (31) que está um pouco mais afastada das redes sociais para poder cuidar da sua saúde. A cantora afirmou que tem tido alguns sangramentos no nariz. Eu sei que tem vários fãs me cobrando música, pra eu aparecer mais no insta... mas eu tô tendo infelizmente alguns sang***** no nariz... tô fazendo tudo, tô bem, mas 100% eu não estou. Eu...