Leveza em meio ao caos

Ao receber os primeiros exemplares impressos do livro O Amor Não se Isola, que marca sua estreia na literatura, a jornalista Maria Beltrão sentiu um frio na barriga. “Foi quando me dei conta de que teria de dar de presente o livro para meus amigos escritores. Fiquei com certo pudor ao pensar na comparação. Ainda não me considero uma escritora”, contou, aos risos...