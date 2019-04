Magazine Levantamento do POPULAR aponta que cidades do interior do Estado têm pouco investimento em projetos De 15 cidades polos de Goiás seis têm secretarias exclusivas para o setor. Mas o desenvolvimento de projetos locais parece ainda estar longe de ocorrer

Fomentar, incentivar e fortalecer a cultura no interior. O desafio – compromisso de campanha do governador Ronaldo Caiado (DEM) – é enorme e as condições não são favoráveis em nível federal devido ao fim do Ministério da Cultura (MinC). Mesmo assim cidades do interior têm buscado soluções para a área. Levantamento realizado pelo POPULAR mostrou que de 15 cida...