Letieres Leite lança primeiro disco de seu quinteto e fala do trabalho com Maria Bethânia

Um dos mais importantes arranjadores da música brasileira, o baiano Letieres Leite, aos 59 anos, trabalha com reconhecidas dedicação e paixão nos bastidores. Como fez no musical Elza, assinando novos arranjos para sucessos na voz da cantora Elza Soares, ou como diretor musical e arranjador do novo disco de Maria Bethânia, dedicado à Mangueira, e também do elo...