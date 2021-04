Magazine Leslie Jones será anfitriã do MTV Movie e TV Awards

Indicada ao Emmy, a atriz e comediante Leslie Jones, 53, vai apresentar o MTV Movie e TV Awards, premiação do cinema e da televisão dos Estados Unidos transmitida anualmente pela MTV. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela emissora. Eleita uma das cem pessoas mais influentes do mundo pela revista Time em 2017, Jones é conhecida do público por ser roteirista e t...