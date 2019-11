Magazine Lesões por esforços repetitivos: grupo de doença que preocupa a medicina do trabalho Especialistas alertam para o fato de que a LER pode culminar na incapacidade do trabalhador em exercer determinada função

Ao lado dos distúrbios osteomusculares, outro grupo de doença que preocupa a medicina do trabalho são as causadas por lesões por esforços repetitivos (LER). As patologias afetam principalmente músculos, nervos e tendões dos membros superiores, sobrecarregando o sistema musculoesquelético e causando, mais comumente, dor nos membros superiores e nos dedos, fadiga muscular...