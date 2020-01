Magazine Ler em voz alta para os filhos fortalece o vínculo afetivo Além disso, hábito colabora no desenvolvimento das capacidades de comunicação emocional e intelectual das crianças

As aventuras do travesso Zezé, protagonista do clássico Meu Pé de Laranja Lima (1968), ainda estão guardadas com carinho na memória da escritora Maria Clara Dunck. O livro marcou a infância da jovem mãe e ela, agora, repassa a paixão para a filha, Greta, de pouco mais de 1 ano. Criar o hábito da leitura e ler em voz alta é uma prática que Maria preserva desde ...