Um dos maiores hitmakers dos anos 1980, o cantor Leoni é uma das atrações principais da programação do Aldeia Sesc de Artes neste fim de semana em Goiânia. A apresentação está marcada para 20 horas, neste sábado, no palco do Teatro Madre Esperança Garrido. Com mais de 30 anos de carreira, o cantor e compositor coleciona sucessos que ele deve revisitar no show, relembrando a carreira.

No repertório, hits como Só Pro Meu Prazer, Double de Corpo e Garotos II, uma das mais tocadas do cantor. Além das consagradas parcerias que incluem nomes como Cazuza, Herbert Vianna, Léo Jaime, Paula Toller, Frejat, Ney Matogrosso e Vinícius Cantuária, com sucessos da música pop como Fixação, Como eu Quero, Exagerado, A Fórmula do Amor, entre outros.

Leoni iniciou a carreira na década de 1980, fundando o Kid Abelha, no qual atuou como baixista e principal compositor da banda Kid Abelha. Depois de quatro discos de ouro, deixou a banda em 1986, para fundar os Heróis da Resistência. Acumulando a função de vocalista em seu novo projeto, rodou o País e ganhou outros discos de ouro. Com os Heróis da Resistência lançou três discos. Em 1993 partiu para a carreira solo, pela qual já lançou sete álbuns.

Os ingressos são R$ 40 a inteira, R$ 15 conveniados, R$ 10 trabalhadores do comércio e dependentes. Em toda a programação haverá meia solidária. Quem doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá) terá direito a meia-entrada. A compra do ingresso solidário só terá validade mediante entrega do alimento na portaria. Avenida Contorno, nº 241, Centro. Informações: 3933-1700.