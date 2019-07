Magazine Leonardo posta foto dando 'selinho' em cantor sertanejo e divide opiniões de fãs Parte dos comentaristas disse que o cantor estava aderindo a uma “modinha” e que a atitude não “combina” com ele. Outra parte, porém, manifestou apoio e parabenizou o goiano pela coragem pela publicação

O cantor Leonardo acabou “causando” no Instagram ao postar uma foto dando um selinho no também sertanejo Creone, do Trio Parada Dura. A demonstração de afeto foi publicada neste domingo (30) e acumulou centenas de comentários e milhares de curtidas. Na legenda, Leonardo escreveu: “Que beijinho doce que ele tem 😂! Meu ídolo @creonetrioparadadura @trioparadadura! A músi...