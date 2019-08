Magazine Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian e outras celebridades mostram indignação com queimadas na Amazônia Lindsay Lohan, Camila Cabello e a modelo brasileira Gisele Bündchen também usaram as redes sociais para mostrar indignação pelo agravamento da situação ambiental

Leonardo DiCaprio usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para lamentar as notícias sobre o aumento de queimadas na floresta amazônica. No perfil oficial no Instagram, o ator republicou uma imagem postada em outra página, com a hastag #regram, que noticiava o ocorrido. "Aterrorizante pensar que a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, criando 2...