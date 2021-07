Magazine Leonardo comemora 58 anos e posta fotos com filhos "Obrigado Deus por mais um ano de vida ao lado da minha família”, escreveu o artista em postagem no Instagram

O cantor Leonardo comemorou ontem seu aniversário de 58 anos. O goiano postou fotos em seu perfil no Instagram ao lado da mulher, Poliana Rocha, e dos filhos: Zé Felipe, João Guilherme, Pedro Leonardo e Jéssica Beatriz Costa, que seguem carreira artística, além de Matheus Vargas e Monyque Isabella, menos conhecidos pelo público. O registro do encontro contou ainda com o...