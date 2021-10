Magazine Leonardo Bittencourt diz que interpretar Daniel Cravinhos 'abriu portas' Nos dois longas, "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais", o ator interpreta seu primeiro protagonista, Daniel Cravinhos, ao lado de Carla Diaz, 30, que faz Suzane

O ator manauara Leonardo Bittencourt, 27, tinha apenas oito anos quando Suzane Richthofen assassinou os pais com ajuda do namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele, Cristian. Nesta época, ele já demonstrava interesse pelo teatro, mas ainda não imaginava que seria um ator profissional e que a história desse crime seria um divisor de águas na sua carreira. Nos dois l...