Magazine Leonardo abre último fim de semana no Rodeio Show de Senador Canedo

O sertanejo Leonardo (foto) é a atração desta sexta-feira no Rodeiro Show de Senador Canedo, no último fim da festa. O evento ocorre até domingo na antiga Estação Ferroviária da cidade, comemorando 30 anos de emancipação política da cidade. No sábado será a vez de Naiara Azevedo e no domingo, da dupla Di Paullo & Paulino. O público terá acesso aos camarotes, boate ...