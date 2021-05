Magazine Leonardo é vacinado contra a Covid-19 em Goiânia Cantor recebeu a dose no Centro de Saúde da Família (CSF) do setor Leste Universitário

O cantor Leonardo, de 57 anos, foi vacinado contra a Covid-19 em Goiânia. O artista tem hipertensão, uma das comorbidades que o coloca na lista de prioridades do Programa Nacional de imunização (PNI). Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Leonardo esteve no Centro de Saúde da Família (CSF) do setor Leste Universitário na última quinta-feira (13) e na d...