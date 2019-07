Magazine Leo Lorena apresenta novo álbum no CCUFG Repertório de 12 faixas autorais aborda inquietudes sentimentais e sociais

O cantor Leo Lorena (foto) apresenta nesta sexta-feira, às 20 horas, no Centro Cultural UFG, o álbum Peregrina Cor. Poesia e amor são protagonistas do disco do cantor, que em seu segundo trabalho autoral expõe sem rodeios suas inquietudes sentimentais e sociais. A entrada para a apresentação é gratuita, sujeita à lotação do espaço. Com direção musical e arr...