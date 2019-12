Magazine Leo Chaves lança novo livro na Livraria Leitura O artista também tem feito há três anos palestras Brasil afora

O cantor e escritor Leo Chaves (foto) lança neste sábado, às 15 horas, o livro A Grande Arte de se Reinventar – As 7 Habilidades que Podem Mudar a sua Vida, na Livraria Leitura do Goiânia Shopping. No livro, publicado pela Editora Planeta, Leo compartilha que é preciso reinventar-se para melhor diariamente e, finalmente, se tornar o autor transformador de si mesmo, conectand...