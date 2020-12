Magazine Lennon para sempre

Eram pouco antes das 23 horas de 8 de dezembro de 1980 quando Mark David Chapman, que oito horas antes havia conseguido um autógrafo do disco Double Fantasy, disparou quatro tiros contra as costas de John Lennon. Poucos minutos depois, o ex-beatle era declarado morto. Quarenta anos se passaram e o legado de Lennon permanece vivo, não só nas músicas – seja as do Be...