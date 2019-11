Magazine Lembranças e desafios unem os haitianos que vivem na Grande Goiânia Estrangeiros buscam força na solidariedade mútua e nos momentos de alegria para superar a saudade e a distância da família

Os pés da professora Lúcia Dorval já pisaram muitos terrenos. E, debaixo desses pés, a terra já tremeu. Essa haitiana de 59 anos, moradora de uma casa ampla no Setor Expansul, em Aparecida de Goiânia, compartilha com muitos de seus conterrâneos a experiência de ver o mundo sacudir. “Eu estava no escritório onde eu trabalhava quando a mesa foi de um lado para o ...