Magazine Lembranças dos tempos da ditadura

Paulo Coelho não deixa de falar com ternura de seus planos para uma outra sala bem apertada, a caixa-forte do ex-banco onde será instalada a sua fundação e onde cabem no máximo umas cinco pessoas. Por um motivo bem pessoal. “Eu fui preso e torturado (na época da ditadura militar). Ficava numa espécie de cofre, um lugar à prova de som. Lembro que, quando estava sendo em...