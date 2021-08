Magazine Leilão do Teatro Inacabado de Goiânia é suspenso e governos estadual e federal serão intimados Tribunal Regional do Trabalho confirmou decisão liminar que suspendeu leilão do imóvel

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Goiás suspendeu, por unanimidade, o leilão do Teatro InAcabado de Goiânia, em decisão publicada na última segunda-feira (9). A verba do leilão seria destinada ao pagamento de dívidas trabalhistas da Fundação Educacional de Goiás (FEG), responsável pelo Teatro. Fundado em 1959 pelo teatrólogo Octávio Zaldivar Arantes, o Teat...