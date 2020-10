Magazine Lei que transforma pit dog em patrimônio cultural de Goiás é sancionada Existem mais de 3 mil estabelecimentos em todo o Estado, segmento que emprega mais de 40 mil pessoas

O projeto de lei que torna a gastronomia e a cultura do pit dog patrimônio cultural imaterial do Estado de Goiás foi sancionada nesta quinta-feira (8) pelo governador Ronaldo Caiado. Em todo o Estado existem mais de 3 mil estabelecimentos do segmento, que emprega mais de 40 mil pessoas, segundo a estimativa do Sindicato de Proprietários de Pits Dogs em Goiânia (Sinopitdog). A...