Magazine Lei Aldir Blanc: inscrições seguem até o dia 24 de agosto Editais, em caráter de urgência, são para profissionais e associações culturais afetadas pela pandemia

Em diferentes áreas relacionadas à arte e cultura, os 20 editais da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural estão abertos por meio do site da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás). Os recursos somam cerca de R$ 40 milhões distribuídos para pessoas que trabalham na área cultural, moram no Estado há pelo menos um ano, e que não possuem emprego formal há também um an...