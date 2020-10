Magazine Legitimamente brasileira, jabuticaba serve de inspiração para inusitadas criações gastronômicas E os motivos: a casca, que é adstringente e ácida; a polpa, que tem muito sabor e é doce, e a semente, que depois de torrada pode ser utilizada para aromatizar os pratos”, explica o chef Vinícius Rossignoli, goiano radicado em Brasília

Há pelo menos dois bons motivos para os goianos aguardarem com ansiedade as primeiras chuvas deste mês. O primeiro é amenizar o calorão insuportável dos últimos dias com recordes históricos de temperatura máxima. O segundo é mais doce: jabuticaba. Típica de estações chuvosas, a fruta que é a cara do Brasil - ao lado de iguarias como a coxinha, o brigadeiro e o...