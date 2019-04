Magazine Legionários Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá relembram clássicos dos álbuns Dois e Que País É Este Obras serão relembrados em show, nesta terça-feira, às 19h30, no palco do Flamboyant In Concert

Os clássicos dos discos Dois (1986) e Que País É Este (1987), talvez as duas obras importantes da discografia da Legião Urbana, serão relembrados em show, nesta terça-feira, às 19h30, no palco do Flamboyant In Concert. Na banda, os legionários Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá serão acompanhados de André Frateschi (voz), Mauro Berman (baixo), Lucas Vasconcellos (guitarra)...