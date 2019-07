Magazine Legendado em PT-BR, Borderlands 3 entra em pré-venda no Brasil nesta sexta (26) Apenas os discos para PlayStation 4 e Xbox One serão comercializados

Borderlands 3 entra em pré-venda já nesta sexta-feira (26) trazendo uma grande novidade para os fãs brasileiros: pela primeira vez na franquia, o jogo estará legendado em PT-BR. A Solutions 2 GO, responsável pela distribuição de Borderlands 3 no Brasil, informou que o game estará em pré-venda nas maiores varejistas. Apenas as versões físicas para PlayStation 4 ...