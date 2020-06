Magazine Legado do artista plástico Antonio Poteiro é tema do novo episódio “Magazine Sonoro”

Escultor, pintor e ceramista nascido em Portugal, mas radicado em Goiás, onde morreu em 2010, Antonio Batista de Souza, o Antônio Poteiro, está entre os grandes nomes da arte do Estado. Para relembrar os dez anos de sua morte e o legado vivo que deixou, o Magazine Sonoro desta semana conversou com artistas e curadores que discutem sua importância no mundo das artes. O ...