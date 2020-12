Magazine Leandro Hassum mostra faceta dramática em “Tudo Bem no Natal que Vem”

Chega o Natal, e já virou clichê a frase: “Caramba, eu não vi o ano passar”. O roteirista Paulo Cursino resolveu dar um sentido literal para a expressão: O que aconteceria com um homem que de fato não se lembrasse de nada do que ocorreu ao longo dos meses, e vivesse eternamente na véspera da celebração, saltando de um Natal para o outro, ano após ano? É essa a his...