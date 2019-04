Magazine LBV promove da Feijoada Beneficente em Goiânia Renda arrecadada com o evento será revertida em manutenção dos atendimentos prestados pela Legião da Boa Vontade

A Legião da Boa Vontade promove nesse domingo (14), mais uma edição Feijoada Beneficente, no Centro Comunitário de Assistência Social, localizado na Rua Jamil Abraão, n° 645 no Setor Rodoviário, a partir das 12h. O evento contará com show do violeiro Junyo Motta, que apresentará grandes clássicos da música sertaneja, além de brinquedo para crianças e sorteio de b...