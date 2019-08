Magazine Laurentino Gomes inicia trilogia sobre a história da escravidão no Brasil que seguirá até 2021 “A escravidão é o tema mais importante da história do Brasil”, pontua o jornalista

Foram seis anos de trabalho meticuloso, que incluiu visitas a 12 países na África, Europa e América do Norte, além da leitura de quase 200 livros. Um esforço que faz parte do estilo de Laurentino Gomes, jornalista que se tornou best-seller ao publicar uma trilogia (1808, 1822 e 1889) que mapeou os principais eventos históricos do Brasil no século 19. Agora, ele inici...