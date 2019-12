Magazine Laudo médico da morte de Gugu Liberato é divulgado; veja detalhes Segundo o documento, a data oficial da morte de Gugu Liberato é indicada como 21 de novembro de 2019, um dia antes do anúncio da morte feito pela assessoria do apresentador

O laudo do médico perito relativo à morte de Gugu Liberato foi liberado ao público pelo Estado da Flórida no último dia 27, pouco mais de um mês após a morte do apresentador, que sofreu um acidente ao cair do sótão de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo o documento, solicitado pelo jornal O Estado de S.Paulo e recebido neste mês de dezembro, a data o...