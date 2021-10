Magazine Lauana Prado, da música Cobaia, lança disco nas plataformas digitais Cantora sertaneja lança primeira parte do projeto 'Natural', gravado no Jalapão, e relata expedição criativa

A gravação do novo disco da sertaneja goiana Lauana Prado foi quase um No Limite, mas sem precisar passar por prova da comida com olho de cabra. A primeira parte do álbum Natural, recém-lançado nas plataformas digitais, foi gravado durante 11 dias no Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins. Em um local com pouquíssima estrutura e com regras ambientais rígidas,...