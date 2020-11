Magazine Lashana Lynch, a nova 007, diz que Sem Tempo para Morrer pretende afastar “masculinidade tóxica” O longa já havia sido adiado duas vezes por causa da pandemia do novo coronavírus. A tendência é que ele tenha sua estreia confirmada para abril de 2021

Confirmada como a nova 007 no 25º filme de James Bond, Sem Tempo para Morrer, a atriz Lashana Lynch, em entrevista à revista Harper’s Bazaar, diz que alcançar esse posto é muito significativo para mudar as estruturas do cinema. “Me sinto muito grata por poder desafiar essas narrativas. Estamos nos afastando da masculinidade tóxica e isso acontece porque as mulhe...