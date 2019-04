Magazine Laheto recebe show do grupo Heróis de Botequim Grandes nomes como Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Cartola, Paulinho da Viola e Noel Rosa são fontes de inspiração para o conjunto

A edição deste fim de semana do projeto Domingo no Circo, do circo Laheto, recebe o grupo goianiense de samba Heróis de Botequim, a partir das 16 horas. No início do evento haverá oficinas circenses e logo depois o show musical. O Heróis de Botequim não vai deixar ninguém parado com samba de raiz, de roda e enredo. Grandes nomes como Chico Buarque, Vinicius de Moraes,...