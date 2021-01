Magazine Laerte deixa a UTI depois de apresentar uma melhora em seu quadro de Covid-19 Segundo o InCor, a cartunista foi transferida para o quarto nesta quinta (28), onde vai continuar o tratamento

Na tarde desta quinta-feira (28), a cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos, deixou a UTI do InCor, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, e foi transferida para o quarto, após apresentar melhora em seu quadro de Covid-19. Segundo o boletim do hospital, Laerte vai permanecer em tratamento medicamentoso durante os próximos dias, com auxílio de cateter de oxi...