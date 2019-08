Magazine Ladybug e Cat Noir em últimas sessões de foto no shopping

Os personagens oficiais de Ladybug e Cat Noir, do sucesso da televisão, estarão de volta ao Goiânia Shopping, neste sábado e neste domingo, para a última temporada de encontros com as fãs da série Miraculous - As Aventuras de Ladybug, sucesso do Canal Gloob. As sessões de fotos serão às 15, 16, 17 e 18 horas, na praça de alimentação, Piso 3. As pulseiras que garantem acesso...