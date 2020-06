Uma história que tinha um sheik árabe, uma princesa assassina e um oficial nazista. Em resumo, uma loucura. Mas eram exatamente essas tramas rocambolescas que faziam milhões de pessoas colarem os olhos na tela da TV preto e branco – de casa ou de algum vizinho – para acompanhar dramalhões que usavam e abusavam de romances proibidos, laços de sangue secretos, crimes misteriosos e finais que variavam entre os felizes e os trágicos. Assim nasceu a novela brasileira. E o gênero teve uma parteira: a cubana Gloria Magadan.

O ano em que a TV no Brasil completa 70 anos de existência também marca o centenário dessa autora pioneira das novelas, responsável por alguns dos primeiros sucessos da teledramaturgia nacional. Gloria nasceu em Cuba, em 1920, mas a revolução comunista em seu país, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, em 1959, fez com que precisasse migrar. Na ilha caribenha, ela já era escritora e encontrou abrigo no Brasil a partir de 1964. A TV Globo foi inaugurada no ano seguinte e seus destinos se encontraram.

As novelas passaram a ter formatos de capítulos diários apenas em 1963, apesar de a TV Tupi, a pioneira das emissoras por aqui, ter feito algumas tentativas no gênero com exibições mais espaçadas. Foi Gloria Magadan, nessa segunda fase da produção de teledramaturgia nacional, quem deu as cartas por mais de dez anos. Ela ingressou na Globo e implantou no canal a tradição de produzir novelas. Escrevia suas próprias histórias e supervisionava os textos de outros autores, entre os quais Janete Clair, que viria a substituí-la como maior nome do gênero.

Na Globo, O Sheik de Agadhir, a novela que tinha a princesinha psicopata (Marieta Severo) e um nazista extemporâneo (Mário Lago), foi um de seus maiores sucessos, entrando para o imaginário das novelas brasileiras. Também escreveu Eu Compro Esta Mulher, A Rainha Louca e O Homem Proibido, produções livremente inspiradas em clássicos da literatura. Seu reinado na emissora acabou no final dos anos 1960, quando a empresa percebeu que a fórmula de Magadan já não agradava tanto o público. A Tupi já produzia novelas mais modernas.

Ela acabou saindo da emissora carioca e chegou a escrever mais uma novela, E Nós, Aonde Vamos? Na verdade, ela acabou indo para fora do Brasil, onde seu estilo folhetinesco ainda tinha boa aceitação – aliás, basta ver as produções das TVs de México, Colômbia e Venezuela para atestar essa diferença. Encontrou em Miami um local onde seu trabalho era muito valorizado para o público latino que vivia no EUA. Morreu em junho de 2001, ainda lembrada por aqui como a mulher que iniciou a telenovela brasileira.