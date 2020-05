Magazine Laços gastronômicos

Para muitos goianos no exterior, provar qualquer comida típica é também uma forma de recriar, por meio do paladar, o ambiente doméstico em que viviam antes de migrarem. Há um ano em Toronto, no Canadá, a fonoaudióloga goiana Juliana Peres Machado, de 28 anos, suspira quando pensa em pamonha, verdadeira obsessão entre os goianos no exterior. “De sal, de doce ou a moda,...