Laços de Família volta a ser exibida a partir desta segunda na Globo

Um clássico da dramaturgia está de volta a partir desta segunda-feira na Globo, dentro do Vale a Pena Ver de Novo. Em Laços de Família, o autor Manoel Carlos conduz uma crônica urbana ambientada no charmoso bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e discute as relações humanas, especialmente entre pais e filhos, com simplicidade e doses equilibradas de...