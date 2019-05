Magazine Lúcio Mauro morre aos 92 anos no Rio de Janeiro Ator e comediante enfrentava problemas respiratórios e estava internado há quase quatro meses; filho e ator Lúcio Mauro Filho lamentou a morte do pai na sua conta no Instagram

O ator Lúcio Mauro morreu no sábado (11) aos 92 anos. Ele estava internado há quase quatro meses na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. O filho e também ator Lúcio Mauro Filho publicou nas redes sociais que seu pai morreu por volta das 22 horas. Falou sobre seu trabalho e destacou com orgulho ter atuado ao lado do pai. ...