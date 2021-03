Magazine Lô Borges lança disco 'Muito Além do Fim' com faixas inéditas criadas durante o isolamento social Com dez músicas que passeiam por sonoridades embutidas de pulso roqueiro, o trabalho marca a retomada da parceria de sucesso do mineiro com seu irmão, Márcio Borges

“Eu sou a fome e o cão, os olhos e a luz do sol. Eu sou os pés e o chão. O velho e o que não nasceu.” O verso da canção Caos resume muito bem o que Lô Borges apresenta em seu novo disco de inéditas, Muito Além do Fim, lançado na última semana nas plataformas digitais. Com dez músicas que passeiam por sonoridades embutidas de pulso roqueiro, o trabalho marca a retomad...