Magazine Lícia Manzo e Jayme Monjardim relembram "A Vida da Gente", que volta em reprise na Globo Fiquei muito feliz que A Vida da Gente estará de volta. Quando uma novela termina, vivemos um luto, e é difícil dizer adeus aos personagens. A reprise agora, para mim, é uma chance de reencontrá-los, diz Lícia

“Difícil para mim separar o que escrevo do que sou. A essência de A Vida da Gente permanece para mim atual na medida que são assuntos que ainda me mobilizam e me fazem pensar.” A reflexão é da autora da novela, Lícia Manzo, que será reexibida na TV Globo a partir de 1º de março, na faixa das 18 horas, em substituição a Flor do Caribe. Jayme Monjardim, diretor da obra, fa...