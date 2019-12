Magazine Léo Santana é um dos artistas baianos mais escutados no País O artista recebeu uma placa comemorativa do YouTube por conta dos mais de 2 milhões de inscritos em seu canal

Leandro Silva de Santana, mais conhecido como Léo Santana, nasceu em Salvador e cresceu no bairro do Lobato, na capital baiana. O cantor de 31 anos começou a carreira no Parangolé (2008), banda com a qual emplacou o hit Rebolation – sucesso que levou o grupo ao Guinnees Book pela música mais tocada em 2010. Desde então, já em carreira solo, entre batidas envolventes e...