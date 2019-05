Magazine Léo Magalhães encerra Aparecida É Show Cantor se apresenta neste domingo (12), a partir das 23h30, no encerramento da festa de comemoração do aniversário de Aparecida de Goiânia

Em comemoração ao aniversário de 97 anos da cidade de Aparecida de Goânia, o Aparecida É Show 2019 se encerra neste domingo (12) com apresentação do cantor sertanejo Léo Magalhães. Com treze CDs e quatro DVDs lançados, Léo Magalhães é um dos nomes mais populares do gênero e faz sucesso em todo o país. Entre os hits estão as música "Oi", "Chamou Chamou" e "Brega Com P...